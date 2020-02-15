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وظائف أكاديمية للسعوديين بجامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

أعلنت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الموارد البشرية أمس، حاجتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441 - 1442هـ، وذلك بكليات الجامعة بأبها والمحافظات التابعة بمنطقة عسير وفرع الجامعة بتهامة، وذلك في تخصصات علمية وطبية وإنسانية وتربوية للرجال والنساء، وفق عدد من الشروط التي تمثلت في أن يكون المتقدم سعوديا، وأن تكون شهادة الدكتوراه وقرار الترقية للمتقدمين على درجة أستاذ مشارك وأستاذ صادرة من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتدادا لتخصصي البكالوريوس والماجستير.

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كما اشترطت اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الأقسام والاختبارات إن وجدت، وكذلك حصول المتقدم على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة، مع وجوب إرفاق قرار الابتعاث لمن حصل على الدرجة العلمية وهو على رأس العمل، إضافة إلى إحضار ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية إذا كان المتقدم خريجا من جامعة لغة الدراسة فيها غير اللغة الإنجليزية.

وتتيح عمادة الموارد البشرية بوابة التقديم عبر موقع الجامعة الالكتروني اعتبارا من اليوم حتى الخميس المقبل.

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على الوظائف وتفاصيلها للدخول على موقع الجامعة الالكتروني من خلال الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/9374/.