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أمير المدينة يطلع على تقرير مشاريع الكهرباء بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة المدينة المنورة

التقى أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة.

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واطلع الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء على تقرير للمشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع الجاري ترسيتها خلال هذا العام بقيمة إجمالية 7 مليارات ريال، تتضمن 9 مشاريع للجهد الفائق والجهد العالي ومشاريع التوزيع، مشيدا بالأداء النوعي الذي تحققه الشركة السعودية للكهرباء على جميع المستويات التي من ضمنها مشروع العداد الذكي، الذي يشعر المواطن بامتلاك القرار في التحكم بحجم استهلاك الطاقة، التي بدأت الشركة بتنفيذه في المنطقة.

ولفت إلى أهمية تحسين الهوية البصرية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة التي تسهم في الحد من التشوه البصري، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعمل على أن تكون المدينة المنورة صديقة للبيئة من خلال الإضاءات الجديدة في الطرق العامة الموفرة للطاقة بتقنية LED.

يذكر أن النظام الكهربائي بمنطقة المدينة المنورة يتضمن خدمة أكثر من 700 ألف مشترك في المنطقة بنسبة 7% على مستوى المملكة، وارتفاع قدرات التوليد إلى نسبة 29% خلال الأعوام الأربعة الماضية.