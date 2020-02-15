تحويل مواعيد صرف «حافز» إلى الأشهر الميلادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن التعديل الجديد لبرنامج إعانة البحث عن عمل (حافز) يتعلق بتحويل تواريخ الصرف في البرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية، مبينا أن المعلومة المتداولة بشأن إيقاف إعانة برنامج البحث عن العمل (حافز) إذا بلغ سن المستفيد 35 عاما هي من شروط البرنامج منذ إقراره في 2011، وأشار في بيان إلى أن المستفيد الذي تجاوز عمره 35 عاما، يستطيع الاستفادة من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل حتى سن 60 عاما.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرر تعديل المواد (الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة) من اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل «حافز»، حسبما نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، حيث سيبدأ العمل باللائحة المعدلة بعد 30 يوما من تاريخ نشرها.
حالات يوقف فيها الصرف للمستفيد
- إذا رفض عرضين وظيفيين مناسبين للعمل خلال مدة صرف الإعانة له
- عدم حضوره لدى مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف
- عدم التحاقه بأي دورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق الالتحاق بها أو عدم إتمامها بنجاح
- عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو الجهات الحكومية أو الخاصة
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