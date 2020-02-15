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أمير القصيم يوجه بحصر الاتفاقيات ومتابعة نسبة الإنجاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بريدة

وجه أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بحصر الاتفاقيات الموقعة بين القطاعات الحكومية والأهلية الخاصة بالمنطقة ومتابعة تنفيذها وتطبيقها ونسبة تحقيق الإنجاز فيها؛ لخدمة المستفيدين منها من المواطنين والمواطنات.

وشدد أمير منطقة القصيم على أهمية مراجعة ومتابعة تطبيق الاتفاقيات التي يتم توقيعها في المنطقة، مبينا أن كل اتفاقية يتم توقيعها يجب أن تتم رؤية بصمتها في المجتمع، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي يتم توقيعها بين جميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة؛ ليعود نفعها على خدمة المواطنين والمواطنات من أبناء المنطقة.

وأشار إلى أن الاتفاقيات ليست صورية بقدر ما هي أحد الجوانب التي أتاحتها القيادة لتنمية أطر التعاون والتكاتف بين الجهات بما يعود على أبناء الوطن بمخرجات ذات نفع وفائدة ورفع لكفاءة الأداء.