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رابطة العالم الإسلامي: ملتزمون بمبادئ السلام والتعايش ونبذ التطرف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - زغرب

أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى على رسالة الرابطة للمجتمع الإنساني نحو الالتزام بمبادئ السلام والتعايش ونبذ أشكال التطرف كافة.

واستعرض العيسى خلال لقائه رئيسة كرواتيا كوليندا غرابر كيتاروفيتش في القصر الجمهوري، فرص التعاون لتعزيز قيم التسامح والتعايش، حيث ثمنت الرئيسة الكرواتية رسالة الرابطة وأعمالها حول العالم وخاصة مبادرتها في تعزيز الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب من أجل عالم أكثر تفاهما وسلاما ومجتمعات أكثر وئاما واندماجا، وأبدت موافقتها على رئاسة مركز التواصل الحضاري الذي أوصى به إعلان مؤتمر زغرب حول «الأخوة الإنسانية لتعزيز الأمن والسلام».

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كما التقى الأمين العام رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش في مقر رئاسة الوزراء، واستعرض معه مجالات العمل المشترك في إطار تنفيذ الخطط والمبادرات التي تطلقها الرابطة لترسيخ قيم الوئام الديني والوطني.

واجتمع العيسى مع رئيس مجلس النواب الكرواتي غوردن ياندروكوفيتش، في مقر المجلس، وبحث معه مجالات التنسيق بين المجلس والرابطة في المهام ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بحقوق وواجبات الأقليات. كما التقى بالأئمة العاملين في كرواتيا وبرئيس المركز الإسلامي الثقافي، وألقى كلمة في المركز أثنى فيها على أوضاع المسلمين في كرواتيا، الذين يتمتعون بحقوق المواطنة كافة دون تمييز.

وفي الأبرشية الكرواتية عقد الأمين العام اجتماعا مع الأساقفة القائمين عليها واستعرض معهم مجالات التعاون المشترك. واستجاب العيسى لدعوة عمدة زغرب ميلان بانديتش لزيارة بلدية العاصمة، والذي ثمن جهود الرابطة في دعم السلام والتعايش حول العالم وتعميق العلاقات بين الأمم والشعوب.