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IELTS وTOEFL.. أيهما يناسبك؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعاء قفاص - مكة المكرمة

اختبار التوفل TOEFL (اختبار الإنجليزية كلغة أجنبية)، واختبار الآيلتس IELTS (النظام الدولي لاختبار اللغة الإنجليزية) هما أكثر الاختبارات اعتمادا في العالم لاختبار كفاءة اللغة الإنجليزية. ويعتمد قرار إجراء أحدهما عوضا عن الآخر على عدد من العوامل.

فيما يلي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين الاختبارين حسب عدد من المواقع كـ »»Magoosh و»» Manhattan Review، والتي ستساعد في نهاية الأمر على تحديدك أي الاختبارين أفضل بالنسبة لك، إذ يختلف الاختباران بعضهما عن بعض في عدة أوجه، ولذلك قد يرى بعض الأشخاص ملاءمة أحدهما وعدم ملاءمة الآخر له.

التوفل TOEFL

تم تطوير الاختبار وتقديمه للطلاب أول مرة عام 1964 من قبل المجلس الوطني لاختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية بغرض إنشاء تقييم للغة الإنجليزية للطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة في الجامعات ومؤسسات التعليم الأمريكية.

اختبار التوفل هو اختبار للغة الإنجليزية لغير المتحدثين بها، ويستخدم في العادة كاختبار دخول في الجامعات وكليات التعليم العالي، لذلك يتوفر الاختبار بالنسخة الأكاديمية فقط.

يدار الاختبار حاليا من قبل «خدمة الاختبار التربوي »ETS ، وهي منظمة أمريكية غير ربحية تقع في برينستون، نيوجيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية.

الآيلتس IELT

تم تطويره خلال ثمانينات القرن العشرين وتقديمه للطلاب في المرة الأولى عام 1989 من قبل المجلس البريطاني وكامبردج لتقييم اللغة الإنجليزية وبرنامج التنمية الأسترالي الدولي للجامعات والكليات الأسترالية.

تتوفر نسختان من الاختبار، الأكاديمية والتدريب العام، كما يوفر شركاء الآيلتس اختبار «آيلتس مهارات الحياة ،» وهو اختبار تحدث واستماع خاص بطلبات التأشيرة البريطانية والهجرة.

أوجه التشابه بين الاختبارين

يتكون اختبار التوفل من 4 أقسام، القراءة والكتابة والتحدث والاستماع. وكذلك اختبار الآيلتس بنسختيه الأكاديمية والعامة.

يتوفر كلا الاختبارين بشكل كبير بمراكز الاختبار حول العالم، كما تقبل غالبية الجامعات في الدول المتحدثة باللغة الإنجليزية أحد الاختبارين.

يتطلب كلا الاختبارين من قبل الجامعات والمنظمات في الدول المتحدثة باللغة الإنجليزية، وكذلك الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

يعد كل من اختبار التوفل والآيلتس صالحين لمدة عامين كاملين منذ تاريخ إجرائهما.

يعد اختبار التوفل تقييما للغة الإنجليزية بلهجته الأمريكية، بينما يتناول الآيلتس بمعظمه اللهجات البريطانية.

يمكن أداء اختبار الآيلتس ورقيا، وكذلك عن طريق الحاسب الآلي عبر النموذج الذي تم تطويره عام 2016 للمتقدمين لطلبات الفيزا، وهو مطابق للنموذج الورقي ومتاح في 14 دولة فقط من بينها المملكة.

يمكن التقدم لاختبار التوفل عبر أحد النموذجين الورقي PBT أو نموذج الاختبار عبر الانترنت iBT . ويتم التقدم للتوفل بشكل كبير بنسخته الحاسوبية منذ إطلاقه عام 2005 ، حيث تصل نسبة اختيار الطلاب لهذا النموذج حتى 97 %.

ما تزال النسخة الورقية متوفرة ويتم التقدم لها غالبا في المناطق والمراكز التي يكون استخدام الانترنت فيها غير عملي أو غير ممكن، كما تختلف النسختان بعضهما عن بعض في المحتوى والدرجة.

بدءا من أغسطس 2019 يستغرق إتمام اختبار التوفل 3 ساعات تقريبا، مع تفاوت الوقت، حيث يختلف الوقت المخصص لتقييم مهارة القراءة بين 54 إلى 72 دقيقة، والوقت المخصص لتقييم مهارة الاستماع بين 41 إلى 57 دقيقة.

يستغرق إتمام اختبار الآيلتس ساعتين و 45 دقيقة، حيث يتم اختبار تقييمات الاستماع والقراءة والكتابة في اليوم نفسه، ويمكن تخصيص يوم آخر خلال الأسبوع السابق أو التالي ليوم الاختبار، وذلك لتقييم مهارة التحدث.

مدى توفر الاختبارين:

يتوفر لإجراء اختبار التوفل أكثر من 50 موعد اختبار خلال العام بمراكز الاختبار المعتمدة حول العالم. ويمكن إعادة إجراء الاختبار دون عدد أقصى، ولكن لا يمكن إجراؤه أكثر من مرة خلال فترة 3 أيام.

يتوفر لإجراء اختبار الآيلتس 48 موعدا خلال العام، ولا يمكن إجراء الاختبار أكثر من 4 مرات في الشهر، أي مرة في كل أسبوع.

رسوم الاختبار:

التوفل

240$ ( 900 ) ريال

الآيلتس

بنسختيه الأكاديمية والعامة، حوالي $ 308 ( 1155 ) ريالا.

احتساب الدرجات:

التوفل

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تحتسب درجة التوفل iBT الكلية من 0 إلى 12

تنقسم إلى 30 درجة لكل قسم

بمعدل درجات 83 للمملكة حسب ملخص بيانات الاختبار والنقاط المقدم من مركز ETS لعام 2018 .

الآيلتس

تحتسب درجة الآيلتس الكلية من 0 إلى 9

يبلغ متوسط الدرجة التي حققها الخاضعون للاختبار في المملكة العربية السعودية لعام 2018 ،5.33 في النموذج الأكاديمي، و 4.93 في النموذج العام، بحسب موقع الآيلتس

يذكر أن 6 هو معدل الدرجة التي تقبل بها المنظمات السعودية، والتي تتطلب الحصول على الآيلتس.

تقييم القراءة

يحتوي كلا الاختبارين على قطع قراءة في مختلف المواضيع الأكاديمية والعامة، إلا أن الاختلاف الرئيسي هو في نوع الأسئلة، حيث تقيم مهارة القراءة في التوفل عبر أسئلة الاختيار من متعدد. بينما تتنوع في الآيلتس بين اختياري ومطابقة المعلومات والجداول البيانية وإكمال الجمل.

تقييم الكتابة

يقدم كلا الاختبارين سؤالين في الكتابة:

الآيلتس:

يتطلب السؤال الأول في الآيلتس في نموذجه الأكاديمي كتابة ملخص حول رسم بياني أو جدول، ومقال حول موقف يذكره السؤال في النموذج العام.

يتطلب السؤال الثاني في الآيلتس بنموذجيه الأكاديمي والعام كتابة مقال استطرادي بحسب الموضوع المذكور في السؤال.

التوفل

يتطلب السؤال الأول في التوفل كتابة تحليل عن قطعة نص أو محاضرة.

يتمحور السؤال الثاني حول كتابة مقال استطرادي يتطلب التعبير عن الرأي ودعمه بالآراء والأدلة.

تقييم الاستماع

الآيلتس

4 أسئلة فقط

لا يستغرق وقت إتمام التقييم سوى 30 دقيقة،إضافة إلى 10 دقائق لتعبئة ورقة الإجابة.

يتشابه الاختباران في كون جميع الأجوبة موضوعية، فإما أن تكون صحيحة أو خاطئة.

التوفل

من 6 - 9 أسئلة.

يتراوح وقت إتمام التقييم من 60 إلى 90 دقيقة.

تقييم التحدث

الآيلتس

يخوض الطلاب تجربة التقييم بشكل شخصي ومباشر مع أحد المقيمين الخبراء.

تشتمل أسئلة المقابلة على الإجابة عن مواضيع مألوفة أو الحديث عن موضوع بعينه، وتوفير إجابات عن أسئلة دقيقة حول ذات الموضوع.

يمكن إجراء تقييم التحدث في يوم مختلف عن الاختبار.

التوفل