شكرا لقرائتكم خبر

أمير الرياض يتوج الفائزين في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني "إبداع 2020"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة الرياض

توج أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر الطلاب الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، في الحفل الختامي الذي أقيم بجامعة الملك سعود مساء اليوم، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ.

وكرم أمير الرياض 18 طالبة و9 طلاب، حصدوا جوائز الأولمبياد الذي تنظمه "موهبة" بالتعاون مع وزارة التعليم سنويا.

وأشاد أمير منطقة الرياض بما رآه قائلا "أولا أنا حقيقة في مكان كله إبداع سواء في الحفل والمناسبة والفائزين والفائزات، الكل مبدع اليوم، والإخراج والرعاية الكريمة من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" التي وصلت إلى هذا المستوى الرائع خلال هذا الوقت القصير، ووزارة التعليم أبدعت وتبدع كل عام في كل أمر يهم هذا الوطن".

وأضاف "لا شك أن إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وعلى رأسها الدكتور سعود المتحمي، أوجدوا هذا القطاع بشكل واضح وأنجزوا إنجازا رائعا وتباروا في هذا المجال بمسابقات لأبنائنا، الذين نفخر بهم جميعا ونتمنى أن يكونوا سواعد للوطن، وسيكونون كذلك بإذن الله في المستقبل القريب، وهم في هذا اليوم أفرحونا حقيقة بهذه النوعية الرائعة جدا والمتميزة، وأشكر لوزير التعليم دوره في هذا المجال، وأشكر الجامعات والجهات المسؤولة والمدارس والمشرفين والقائمين عليها، على هذه الأعمال الوطنية الرائعة".

ووجه أمير الرياض رسالة أبوية إلى أبنائه الطلاب والطالبات الذين شاركوا في الأولمبياد قائلا "أنا فخور أن أكون بينهم في هذا اليوم وحظيت بهذه الكوكبة الرائعة جدا من الأبناء والبنات الذين شرفونا وأوجدوا لهذا الوطن مكانة وموقعا وبصمة رائعة في العالم تحدوا بها أمثالهم".

Advertisements

وطالبهم بضرورة المحافظة على هذا المستوى وأن يتطوروا أكثر وأكثر، مضيفا "لمحت في عيونهم ووجوههم الفرحة التي يجب أن تستمر وتكون دافعا لهم للمستقبل، لعطاء أكثر وعمل أجود ومستقبل مشرق أمام الجميع إن شاء الله".

كما وجه أمير الرياض رسالة للإعلام والمجتمع ومؤسساته بضرورة دعم هؤلاء الموهوبين، قائلا "أعظم شيء أن يكون هذا الإنسان المبدع الموهوب زبدة هذا الوطن، وأن يحتوى ويؤخذ بيده إلى المستقبل من أجهزة الدولة ومن الآباء والأمهات، وهذه الفرحة يجب ألا تزول وأن تستمر معنا إلى النهاية إن شاء الله كما عودنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين".

واختتم الأمير فيصل بن بندر تصريحاته بالقول إن فرحة هذا الوطن مستمرة بأبنائه وبترابه حتى يصل إن شاء الله إلى أعلى المستويات.

وتجول أمير الرياض في معرض التصفية النهائية لأولمبياد إبداع 2020 ووقف على مشاريع الطلاب والطالبات، وأشاد بما رآه من مشروعات بحثية علمية تحاكي الواقع وتستشرف المستقبل، وشهد توقيع اتفاقية بين مؤسسة موهبة وجامعة الملك سعود، كما دشن تطبيقات موهبة الذكية، التي صممت وفق أفضل الممارسات، لتقديم تجربة مميزة وفريدة لطلبة موهبة والمستفيدين من خدماتها، للوصول إلى البرامج المناسبة والحصول على خدمات تليق بهم.

وفي ختام كلمته توجه أمين عام موهبة بجزيل الشكر لكل من شارك في تنظيم ونجاح أولمبياد إبداع 2020، مهنئا الطلاب والطالبات الفائزين والمشاركين والقائمين على التنظيم، متمنيا لهم جميعا الفوز والتوفيق.

يذكر أن التصفيات النهائية لأولمبياد إبداع شهدت منافسة 151 طالبا وطالبة للفوز بجوائزه، مثلوا 25 إدارة تعليمية، وقدموا 72 مشروعا للطلاب، و79 مشروعا للطالبات في 21 مجالا علميا متنوعا.