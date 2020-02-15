السعودية | هذه قصة انتحار مقيم في مستشفى حكومي بجدة

شكرا لقرائتكم هذه قصة انتحار مقيم في مستشفى حكومي بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتحر مواطني أجنبي مقيم في السعودية، اليوم السبت، حيث ألقى بنفسه من الدور الثالث بأحد المستشفيات الحكومية في جدة فلقي مصرعه.

وتناقل عدد من منصات التواصل، أن المقيم المنتحر شاب صيني، وكان قد تم عزله بالمستشفى بعد الاشتباه بإصابته بـ"فيروس تنفسي".

من جهتها، أكدت إدارة الصحة في الأحساء، في بيان رسمي، وفاة المقيم بعد أن رمى نفسه من نافذة غرفة العزل في مستشفى الملك فهد بجدة.

وأوضح البيان أن "أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس الجمعة، وقد تم الاشتباه بإصابته بفيروس تنفسي، حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى".

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وأضاف: "تم التعامل معه حسب الأعراف الطبية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية".

وأكد البيان أن نتائج التحاليل، التي تم التوصل إليها صباح اليوم، أظهرت أن الشاب كان سليماً من أي إصابة بأي فيروس.

من جهتها، أشارت إدارة الصحة في جدة إلى أن الشاب كان يقيم في السعودية منذ 8 أشهر، وهو طالب بجامعة الملك عبدالعزيز.

وأوضحت أنه "تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، حسب الاشتراطات الصحية للجودة. إلا أن المقيم قام بفك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه".

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث فور ورود بلاغ بشأنها.