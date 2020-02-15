محمد بن مسعود - الدمام - قصف تجمعات المليشيا بالمدفعية أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل والتفاف لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبال عار بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم السبت. وذكر العميد محمد الغنيمي أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للمليشيا وتعزيزاتها. وبين أن الاشتباكات أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا التي حاولت التسلل والالتفاف فيما لاذ البقية بالفرار. 15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 08:05 PM قصف تجمعات المليشيا بالمدفعية Advertisements الجيش اليمني يحبط تسللاً حوثياً إلى مواقعه في "صفراء صعدة" الجيش اليمني يحبط تسللاً حوثياً إلى مواقعه في "صفراء صعدة" أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل والتفاف لمليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبال عار بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم السبت. وذكر العميد محمد الغنيمي أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للمليشيا وتعزيزاتها. وبين أن الاشتباكات أسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر المليشيا التي حاولت التسلل والالتفاف فيما لاذ البقية بالفرار. الكلمات المفتاحية ، الجيش اليمني يحبط تسللاً حوثياً إلى مواقعه في "صفراء صعدة" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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