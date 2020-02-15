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محمد بن مسعود - الدمام - اختتمت صباح أمس الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية لقادة الوحدات الكشفية (نظام التأهيل المستمر) التي نظمها قسم النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة.
حضر الحفل الخطابي مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم مكة المكرمة نبيل بن بكر طيب، والذي أوصى الدارسين بنقل الخبرات والمهارات التي تلقوها لوحداتهم الكشفية بالمدارس، مشيراً أن ما تحققه إدارة النشاط الطلابي من إنجازات في كافة المجالات ينطلق من المدارس، مؤكداً على أهمية الاستمرار في برنامج التأهيل المستمر، كما سلم الشهادات للمشاركين.
وتضمن الحفل الخطابي كلمة لقيادة التدريب ألقاها مسلم المالكي، وكلمة للدارسين ألقاها عبدالله السليماني.
وكان "طيب" منح علم الزيارة الصباحية لطليعة الريادة التي تفوقت على الطلائع الأخرى.
وتعد الزيارة الصباحية أحد البرامج الكشفية التطبيقية التي تظهر خلالها الكثير من المهارات مثل فنون الحبال وقواعد التخييم وتكوين النادي الكشفي وعمل النماذج والاهتمام بالمظهر العام والنظافة.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 08:01 PM"الدراسة التأسيسية" تؤهل 32 قائدًا كشفيًا بمكة المكرمة
اختتمت صباح أمس الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية لقادة الوحدات الكشفية (نظام التأهيل المستمر) التي نظمها قسم النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة.
حضر الحفل الخطابي مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم مكة المكرمة نبيل بن بكر طيب، والذي أوصى الدارسين بنقل الخبرات والمهارات التي تلقوها لوحداتهم الكشفية بالمدارس، مشيراً أن ما تحققه إدارة النشاط الطلابي من إنجازات في كافة المجالات ينطلق من المدارس، مؤكداً على أهمية الاستمرار في برنامج التأهيل المستمر، كما سلم الشهادات للمشاركين.
وتضمن الحفل الخطابي كلمة لقيادة التدريب ألقاها مسلم المالكي، وكلمة للدارسين ألقاها عبدالله السليماني.
وكان "طيب" منح علم الزيارة الصباحية لطليعة الريادة التي تفوقت على الطلائع الأخرى.
وتعد الزيارة الصباحية أحد البرامج الكشفية التطبيقية التي تظهر خلالها الكثير من المهارات مثل فنون الحبال وقواعد التخييم وتكوين النادي الكشفي وعمل النماذج والاهتمام بالمظهر العام والنظافة.
، "الدراسة التأسيسية" تؤهل 32 قائدًا كشفيًا بمكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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