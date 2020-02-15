، "تعليم جدة" تعقد برنامج "ممارس القيادة المدرسية".. غداً الأحد ،

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يدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، صباح غد الأحد، البرنامج التدريبي "ممارس القيادة المدرسية"، وتنظمه إدارة التدريب والابتعاث "بنين" بـتعليم جدة.
يعقد البرنامج بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب المهني، ويستمر خمسة أيام، بمشاركة 64 مشرفاً تربوياً من مشرفي القيادة المدرسية في 34 إدارة تعليمية بالمملكة، في مركز التدريب الرئيسي بشارع فلسطين.
وقال مدير التدريب والابتعاث بتعليم جدة خالد النفيسة: إن البرنامج يأتي ضمن التعاون مع المعهد الوطني للتدريب المهني، ويهدف إلى: صناعة القادة التربويين والانتقال بهم من الأدوار التقليدية إلى القيادية، وتمكينهم من رسم الخطط والأهداف الاستراتيجية لمدارسهم وفق الخطط التربوية الحديثة التي تواكب تطورات أساليب الإدارة الحديثة مما يساهم في تجويد المخرجات التربوية لمدارس المملكة.
وأضاف "النفيسة" أن البرنامج يشتمل على عدد من المحاور ومنها: "التعريف بقيادة التغيير، قيادة التخطيط، المدرسة المتعلمة، عمليات التعلم والتعليم، الشراكة المجتمعية، جودة التعليم".
وعلى صعيد متصل، يدشن المدير العام، برنامج "المعلم الرقمي"، ويستمر ثلاثة أيام بمقر مركز التدريب الرئيسي، مستهدفاً 50 متدرباً من معلمي تعليم جدة.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 07:48 PM
بمشاركة 64 مشرفاً تربوياً
يدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، صباح غد الأحد، البرنامج التدريبي "ممارس القيادة المدرسية"، وتنظمه إدارة التدريب والابتعاث "بنين" بـتعليم جدة.
يعقد البرنامج بالتعاون مع المعهد الوطني للتدريب المهني، ويستمر خمسة أيام، بمشاركة 64 مشرفاً تربوياً من مشرفي القيادة المدرسية في 34 إدارة تعليمية بالمملكة، في مركز التدريب الرئيسي بشارع فلسطين.
وقال مدير التدريب والابتعاث بتعليم جدة خالد النفيسة: إن البرنامج يأتي ضمن التعاون مع المعهد الوطني للتدريب المهني، ويهدف إلى: صناعة القادة التربويين والانتقال بهم من الأدوار التقليدية إلى القيادية، وتمكينهم من رسم الخطط والأهداف الاستراتيجية لمدارسهم وفق الخطط التربوية الحديثة التي تواكب تطورات أساليب الإدارة الحديثة مما يساهم في تجويد المخرجات التربوية لمدارس المملكة.
وأضاف "النفيسة" أن البرنامج يشتمل على عدد من المحاور ومنها: "التعريف بقيادة التغيير، قيادة التخطيط، المدرسة المتعلمة، عمليات التعلم والتعليم، الشراكة المجتمعية، جودة التعليم".
وعلى صعيد متصل، يدشن المدير العام، برنامج "المعلم الرقمي"، ويستمر ثلاثة أيام بمقر مركز التدريب الرئيسي، مستهدفاً 50 متدرباً من معلمي تعليم جدة.
، "تعليم جدة" تعقد برنامج "ممارس القيادة المدرسية".. غداً الأحد ،
المصدر : الخليج 365
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