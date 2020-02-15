، شاهد.. أصغر "باريستا" في الأفلاج يلفت أنظار هواة القهوة ،

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لفت انتباه هواة القهوة من مرتادي طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز في الأفلاج، وجود شاب صغير يساعد أخاه "الباريستا" في تحضير القهوة المختصة داخل إحدى عربات الفود ترك.
وحظي الطفل "فيصل المواش" (١٢ عاماً) بإعجاب الأهالي لهمته العالية ومساعدة أخيه في تحضير وتجهيز القهوة والمشروبات الساخنة واكتساب خبرة العمل بالقطاع الخاص.
وقال أخ الطفل ناصر المواش لـ"الخليج 365": "استجابة لطلب (فيصل) في كسر الروتين بمرافقتي للعمل في عربة الفود ترك، أتحت له الفرصة معي في إجازة نهاية الأسبوع، ومع مرور الوقت أصبح لدى (فيصل) الرغبة في مساعدتي في منفذ البيع، وأعطيته الثقة، وكان على قدر المسؤولية في استقبال الزبائن وحسن التعامل معهم وتلبية طلباتهم من المشروبات الساخنة، والآن بدأ في تعلم تحضير وتجهيز القهوة، ولدية الرغبة في اكتساب الخبرة في ذلك".
وأضاف: "مجالات العمل الحر الآن أصبحت في متناول أيدي الشباب والفتيات، بفضل من الله ثم ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، في دعم الشباب للعمل بتوطين العديد من المجالات التجارية، وهذه فرصة للجميع في الانخراط بسوق العمل والاستفادة من تلك القرارات الكريمة".
الأفلاج عربات الفود ترك القهوة
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 07:41 PM
أُعجبوا بهمته العالية ومساعدة أخيه في تجهيز المشروبات الساخنةشاهد.. أصغر "باريستا" في الأفلاج يلفت أنظار هواة القهوة
لفت انتباه هواة القهوة من مرتادي طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز في الأفلاج، وجود شاب صغير يساعد أخاه "الباريستا" في تحضير القهوة المختصة داخل إحدى عربات الفود ترك.
وحظي الطفل "فيصل المواش" (١٢ عاماً) بإعجاب الأهالي لهمته العالية ومساعدة أخيه في تحضير وتجهيز القهوة والمشروبات الساخنة واكتساب خبرة العمل بالقطاع الخاص.
وقال أخ الطفل ناصر المواش لـ"الخليج 365": "استجابة لطلب (فيصل) في كسر الروتين بمرافقتي للعمل في عربة الفود ترك، أتحت له الفرصة معي في إجازة نهاية الأسبوع، ومع مرور الوقت أصبح لدى (فيصل) الرغبة في مساعدتي في منفذ البيع، وأعطيته الثقة، وكان على قدر المسؤولية في استقبال الزبائن وحسن التعامل معهم وتلبية طلباتهم من المشروبات الساخنة، والآن بدأ في تعلم تحضير وتجهيز القهوة، ولدية الرغبة في اكتساب الخبرة في ذلك".
وأضاف: "مجالات العمل الحر الآن أصبحت في متناول أيدي الشباب والفتيات، بفضل من الله ثم ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، في دعم الشباب للعمل بتوطين العديد من المجالات التجارية، وهذه فرصة للجميع في الانخراط بسوق العمل والاستفادة من تلك القرارات الكريمة".
، شاهد.. أصغر "باريستا" في الأفلاج يلفت أنظار هواة القهوة ،
المصدر : الخليج 365
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