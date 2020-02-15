، مصر.. السجن 30 عاماً لممثل أدين بتهريب آثار ،

محمد بن مسعود - الدمام - جنايات القاهرة غرّمته 5 ملايين جنيه

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن 30 عاما بحق الممثل رؤوف غالي، شقيق وزير المالية المصري الأسبق بطرس غالي؛ لضلوعه في قضية تهريب آثار لأوروبا متهم فيها أيضاً قنصل إيطالي سابق، التي تعرف باسم قضية "الحاوية الدبلوماسية".

وقررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة "غالي" وآخرين بالسجن 30 سنة، ودفع غرامة خمسة ملايين جنيه (حوالي 300 ألف دولار)، وفقاً لـ"فرانس 24".

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت العام الماضي رؤوف غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لإيطاليا بمحافظة الأقصر وإدراجه على قوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا.

وجاء القرار بعد ضبط السلطات في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21 ألفاً و855 قطعة أثرية، تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.