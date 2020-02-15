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قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن 30 عاما بحق الممثل رؤوف غالي، شقيق وزير المالية المصري الأسبق بطرس غالي؛ لضلوعه في قضية تهريب آثار لأوروبا متهم فيها أيضاً قنصل إيطالي سابق، التي تعرف باسم قضية "الحاوية الدبلوماسية".
وقررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة "غالي" وآخرين بالسجن 30 سنة، ودفع غرامة خمسة ملايين جنيه (حوالي 300 ألف دولار)، وفقاً لـ"فرانس 24".
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت العام الماضي رؤوف غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لإيطاليا بمحافظة الأقصر وإدراجه على قوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا.
وجاء القرار بعد ضبط السلطات في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21 ألفاً و855 قطعة أثرية، تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 07:45 PM
جنايات القاهرة غرّمته 5 ملايين جنيهمصر.. السجن 30 عاماً لممثل أدين بتهريب آثار
قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن 30 عاما بحق الممثل رؤوف غالي، شقيق وزير المالية المصري الأسبق بطرس غالي؛ لضلوعه في قضية تهريب آثار لأوروبا متهم فيها أيضاً قنصل إيطالي سابق، التي تعرف باسم قضية "الحاوية الدبلوماسية".
وقررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة "غالي" وآخرين بالسجن 30 سنة، ودفع غرامة خمسة ملايين جنيه (حوالي 300 ألف دولار)، وفقاً لـ"فرانس 24".
وكانت النيابة العامة المصرية أحالت العام الماضي رؤوف غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار لاديسلاف أوتكر سكاكال، القنصل الفخري السابق لإيطاليا بمحافظة الأقصر وإدراجه على قوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية إلى أوروبا.
وجاء القرار بعد ضبط السلطات في ميناء ساليرنو حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية تحتوي على 21 ألفاً و855 قطعة أثرية، تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة.
، مصر.. السجن 30 عاماً لممثل أدين بتهريب آثار ،
المصدر : الخليج 365
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