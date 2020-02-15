شكرا لمتابعة خبر عن «أنشودة المعلم» في بقيق تنال إعجاب نشطاء التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حازت أنشودة المعلم “ألا يالورد شادي أنا أحترم أستاذي”، التي ألقيت في مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية في بقيق، على إعجاب الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن “القصيدة” أنشدها الطالب بالمرحلة الابتدائية، مسلم المنهالي، حيث أعاد تداولها العديد من النشطاء.
وشاركه في الإلقاء، المعلم محمد بن علي العويس، من قصيدة الشاعر خالد بن عبدالرحمن السبيعي.
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