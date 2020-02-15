شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم علاقة الشخص بمربيته بعد البلوغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، لمتصلحكم علاقة الشخص بمربيته بعد البلوغ.
وقال المغامسي خلال برنامج “الأبواب المتفرقة”:” مسألة الكشف عن وجهها نسبية إذا لم يكون هناك قرابة.. فأنت لست بمحرم لها فلا يجوز لك أن تسافر معها”.
ولفت المغامسي:”لكن داخل البلد وأنت تذهب معها وهي تكشف وجهها وتكلمك أو يديها تظهر في الحالة هذه الأمر واسع مادام ربيت عندها لكن لا يتجاوز هذا الحد”.
وتابع المغامسي:” اذهب معها لا حرج ما دام كاشفة عن وجهها ويديها ولكن السفر لا يجوز لأنك لست محرما لها”.
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