شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح كيفية تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح برنامج حساب المواطن، الحل في حالة تم دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل). وقال البرنامج يجب على المستفيد التوجه إلى حسابه عبر البوابة الإلكترونية وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال “دراسة الأهلية” وإرفاق المستندات المطلوبة. وأضاف حساب المواطن ردًّا على استفسار في هذا الشأن”: يلزمك الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب في حال تم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر.

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