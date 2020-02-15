شكرا لمتابعة خبر عن مدربة تستعرض في شارع التحلية وتطالب المواطنات بالتفاعل معها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت مدربة جدلًأ بظهورها في شارع التحلية بالمملكة وهي تقدم استعراضًا وحركات رياضية مختلفة. وأظهر فيديو المدربة وهي تقوم ببعض الحركات الرياضية وسط تواجد العديد من العائلات لأول مرة في المملكة ووقف المواطنون في الشارع يشاهدون المدربة وهي ترتدي ملابس رياضية كاشفة وتمارس الرياضة؛ حيث اعترض البعض على ملابسها مشيرين إلى أنها تخالف لائحة الذوق العام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدربة تستعرض في شارع التحلية وتطالب المواطنات بالتفاعل معها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.