شكرا لمتابعة خبر عن النقل: تنبيه هام لمستخدمي الطرق بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن فرع وزارة النقل بمنطقة الباحة بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة بأنه تم نقل الحركة إلى المسار الأخر بطريق ” الملك فهد الباحة – العقيق” وذلك من محطة بترول ” السواد ” حتى كلية التربية. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” نرجو أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتحذيرات والتنبيهات واستخدام طرق بديلة قدر الأمكان. ويأتي ذلك حفاظًا على سلامة مرتادي الطريق وتسهيل حركة السير.

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