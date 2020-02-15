شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: لم نرسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الخارجية ، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن موقف المملكة في اليمن كان دوما داعما للحل السياسي.
وقال الوزيرعلى هامش مؤتمر برلين للأمن في الميونخ “نفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية”.
وأضاف : على كافة الأطراف المساعدة في الحل في اليمن وليس السعودية فقط، ونأمل أن يركز الحوثيون على مصالح اليمن وليس إيران.
وتابع: لم نرسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران.. رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولاً قبل مناقشة أي شيء آخر
واستكمل : لدينا قنوات جيدة للحوار مع الكونغرس الأميركي، وتربطنا بالولايات المتحدة مصالح مشتركة وعلاقات تاريخية
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