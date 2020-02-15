المغامسي يقترح أن تكون الاختبارات الجامعية مسائية في رمضان (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - اقترح الشيخ صالح المغامسي عدد من الاقتراحات لتخفيف مشقة الاختبارات في شهر رمضان الكريم.. واقترح” المغامسي” في برنامج “الأبواب المغلقة” أن يكون الوقت بين صلاة المغرب والعشاء أقل من ساعتين، وأن يخفف الأئمة في صلاة التراويح، على أن تكون اختبارات التعليم الجامعي في المساء.

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