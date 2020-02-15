شكرا لمتابعة خبر عن أكثر الدوائر القضائية إصدارا للأحكام خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة العدل، اليوم السبت، أكثر الدوائر القضائية إصدارًا للأحكام خلال أسبوع.
وقالت الوزارة إن دوائر الأحوال الشخصية بالطائف جاءت في المرتبة الأولى، في حين جاءت الدوائر التجارية في المرتبة الثانية في ” جدة والدمام والرياض”.
وأضافت: كما جاءت الدوائر العمالية في المرتبة الثالثة في ” المدينة المنورة – جدة – الرياض”، واحتلت الدوائر العامة المرتبة الرابعة في ” الدمام وجدة والرياض أيضًا”.
وجاءت الدوائر الجزائية في المرتبة الخامسة في ” مكة وحائل”.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر الدوائر القضائية إصدارا للأحكام خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.