شكرا لمتابعة خبر عن أكثر الدوائر القضائية إصدارا للأحكام خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت وزارة العدل، اليوم السبت، أكثر الدوائر القضائية إصدارًا للأحكام خلال أسبوع.

وقالت الوزارة إن دوائر الأحوال الشخصية بالطائف جاءت في المرتبة الأولى، في حين جاءت الدوائر التجارية في المرتبة الثانية في ” جدة والدمام والرياض”.

وأضافت: كما جاءت الدوائر العمالية في المرتبة الثالثة في ” المدينة المنورة – جدة – الرياض”، واحتلت الدوائر العامة المرتبة الرابعة في ” الدمام وجدة والرياض أيضًا”.

وجاءت الدوائر الجزائية في المرتبة الخامسة في ” مكة وحائل”.