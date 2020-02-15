شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اللقاء الأخير للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله على فراش الموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو نادر اللقاء الأخير للشيخ علي الطنطاوي-رحمه الله – علي فراش الموت .

وحث الشيخ على في المقطع المتداول المسلمين على معاونة بعضهم البعض عند الضيق، ومساعدة الآخرين في كل مناسبة، في إشارة منه لضرورة الترابط كالجسد الواحد.

واستشهد الشيخ علي في المقطع بالحديث النبوي،قال صلى الله عليه وسلم : ” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر”.

ولاقي المقطع تداولا واسعا بين محبي الشيخ علي الطنطاوي بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات علي المقطع بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.