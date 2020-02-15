شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء خدمة عمالة وافدة تابعة لأحد مقاولي النظافة بالخرج لتعديها على ممتلكات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ضبطت بلدية الخرج عمالة تابعة لأحد مقاولي النظافة، وذلك على خلفية تعديهم على بعض الممتلكات في إحدى المخططات السكنية.
وكان انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق “واتساب”، يرصد الجريمة.
ووجهت البلديات، مقاول النظافة، بإنهاء خدمات العمالة والمشرف عليهم، وتأمين البدلاء، إضافة إلى إنذاره وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في اللوائح الجزائية بعقده.
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