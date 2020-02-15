شكرا لمتابعة خبر عن عدد ساعات الصيام قبل الخضوع للعمليات الجراحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب، عدد ساعات الصيام للمريض قبل إجراء عملية تحت التخدير العام أو الموضعي.
وقال النمر : “تصرف خاطئ “أن يصوم المريض عن الأكل والشرب من منتصف الليل وعمليته تحت التخدير العام أو الموضعي الساعه ٤ العصر اليوم الذي يليه”.
وأضاف : الصحيح: المطلوب حسب توصياتASA العلميه: الامتناع عن الأكل الخفيف ٦ ساعات(الأكل الدسم ٨ ساعات)، والامتناع عن شرب السوائل ساعتين (ماء،شاهي،قهوة،عصير).
كانت هذه تفاصيل خبر عدد ساعات الصيام قبل الخضوع للعمليات الجراحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.