شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو عبد الرحمن بن مساعد: أردوغان يكذب كما يتنفس وصدعنا بخطاباته التافهة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من خطابات الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، مؤكدًا أنه لديه حلم الخلافة

وقال ابن مساعد في تصريحاته خلال إذاعة MBCfm : لدى أردوغان حلم الخلافة وصدعنا بخطابات لا تسمن ولا تغني من جوع.

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واضاف : بعد 2012 أنقلب أردوغان على العالم العربي واحتضن فكرة الإخوان المسلمين ويكون الشئ ونقيضه، وأصبح يكذب كما يتنفس.

وفي سياق آخر أكد أنه يتابع قناة الجزيرة باستمرار، ويتابع هجومها المستمر على المملكة، وولي العهد، وأكاذيبها التي تثير الضحك.

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