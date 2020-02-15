أرامكو .. ستعلن عن أرباح ما بعد الاكتتاب .. التفاصيل

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كشفت شركة أرامكو السعودية ، أنها ستعلن نتائج عام 2019 بأكمله في 16 مارس القادم، وهو ما سيكون أول نتائج مالية للشركة بعد طرح جزء منها للاكتتاب العام في ديسمبر من العام الماضي 2019، الذي جمعت خلاله أرامكو 29.4 مليار دولار في طرحها العام الأولي الذي حطم الأرقام القياسية.
وكانت أرامكو قد أعلنت في 12 أغسطس الماضي، للمرة الأولى في تاريخها، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 م، إذ حققت صافي دخل قدره 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت أرباح النصف الأول من هذا العام قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي.
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