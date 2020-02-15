︎ . اعترض قائد مركبة أحد الطرق بسيارته من أجل إنقاذ امرأة وطفلتها كانتا تعبران أحد الطرق بمحافظة رفحاء بالحدود الشمالية وخشي أن تصدمهما السيارات القادمة بسرعة خلفه.

وأظهر مقطع فيديو متداول الرجل يقود سيارته وشاهد المرأة وطفلتها تعبران الطريق وسط حركة سيارات سريعة فانحرف يميناً بسيارته كي تعبر المرأة وابنتها بأمان. وتمكنت المرأة وطفلتها من العبور بأمان، إلا أن ما قام به قائد المركبة تسبب بحادث حيث اصطدمت به سيارة من الخلف، كانت قادمة بسرعة.





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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. قائد مركبة يعترض الطريق بسيارته ويتسبب بحادث لإنقاذ امرأة وطفلتها من الدهس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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