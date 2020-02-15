السعودية اليوم / أمانة الجوف : أكثر من 7000 مذبوحات المسالخ خلال ستة أشهر



سكاكا 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

كشفت أمانة منطقة الجوف خلال تقريرها أن عدد المذبوحات بالمسالخ في مدينة سكاكا قد بلغ 7300 رأس، منها 5500 بلدي و 1800 مستورد، وتم إتلاف 146 رأساً منها لعدم تجاوزها الفحوص البيطرية، إضافة لإتلاف 2000 كبد و 3000 رئة لعدم صلاحيتها.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الصحية والمسالخ الدكتور سلطان السرحاني أن الأمانة - بتوجيه من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان - تسعى بصفة مستمرة إلى تطوير آليات وخطط عمل المسالخ منذ الاستلام وحتى التسليم، مع الأخذ في الاعتبار تقليل زمن الانتظار إلى أقل مدة ممكنة، والتأكيد على تهيئة صالات انتظار لقاصدي المسالخ ، وعمل فحص لجميع مايرد قبل الذبح، كما يتم أخذ عينات من المذبوحات بشكل مستمر لفحصها والتأكد من سلامتها.

وأضاف أن الأمانة تعمل على تجهيز المسالخ منذ وقت مبكر في الإعداد لموسم شهر رمضان المبارك المقبل من خلال رفع كفاءة المتعهدين وتطبيق أعلى معايير السلامة والرقابة الصارمة، إضافة إلى تخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح خدمةً للمواطن والمقيم ، مؤكدًا أن الأمانة لاتتساهل مع المسالخ غير النظامية وتقوم بجولات في مختلف أرجاء مدينة سكاكا لإزالة أي مسلخ غير نظامي ومخالفته حسب النظام.

// انتهى //

19:38ت م

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