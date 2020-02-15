سياسي / وكيل وزارة الخارجية السوداني يلتقي بعدد من المسؤولين الدوليين في جنيف



الخرطوم 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

التقى وكيل وزارة الخارجية السودانية الصديق عبد العزيز الذي يزور جنيف حاليا بمدير المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيترينو ، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فليبو غراندي, والمدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للبحوث والتدريب "اليونيتار" نكيل سيث كلّ على حدة.

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وسُبل بلورة إستراتيجية وطنية للاجئين، وطرق التعاون والاستفادة من برامج الأمم المتحدة للدول الأقل نموًا في مجالات الدبلوماسية الوقائية ونزع السلاح وقضايا البيئة.

// انتهى //

19:26ت م

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