السعودية اليوم / وزير الخارجية الكويتي يلتقي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن



الكويت 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

التقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل، وذلك على هامش أعمال الدورة السادسة والخمسين لمؤتمر ميونخ للأمن،

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الكويت والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافةً إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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18:43ت م

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