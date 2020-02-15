السعودية اليوم / مدير إدارة الدعم والمساندة لفروع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية يتفقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية



الدمام 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

تفقد مدير إدارة الدعم و المساندة لفروع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية أحمد بن علي المعارك أمس الأول، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و مكاتب العمل بالمنطقة الشرقية ، وذلك في إطار الجولات التفقدية على فروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة للوقوف على سير العمل فيها.

واجتمع المعارك بمدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، بحضور مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش، ومدير خدمات العملاء بفرع الوزارة سعود آل منصور، وعدد من منسوبي الفرع.

بعد ذلك تفقد مكتبي عمل الدمام و الخبر ،واطلع على سير العمل بإدارة خدمات العملاء في كل فرع و الالتقاء بالعملاء، ومناقشة المشاكل و التحديات التي تواجه العمل فيها.

إثر ذلك عقدت ورشة عمل بحضور مدراء خدمة العملاء في مكاتب عمل " الدمام ،الخبر ،الاحساء ، القطيف ، الخفجي ، رأس تنورة ،الجبيل ، بقيق ، حفر الباطن ، النعيرية ، القرية العليا" ناقش خلالها مدير إدارة الدعم والمساندة لفروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أبرز التحديات و النظرة المستقبلية لخدمة المستفيدين.

وفي ختام الزيارة قدم مدير فرع عمل الشرقية الشكر لمدير إدارة الدعم والمساندة لفروع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية على زيارته لفرع الوزارة والفروع التابعة له ، مؤكداً أن مثل هذه الزيارات تساهم في تكامل الجهود وتظافرها ، وتأتي امتدادَ لاهتمام ودعم معالي الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بفروع الوزارة في مختلف مناطق المملكة بما يضمن نجاح مستهدفات الوزارة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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18:29ت م

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