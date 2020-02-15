السعودية اليوم / افتتاح عيادات النساء والأطفال والجراحة بمستشفى النساء الجديد برفحاء ..غداً



رفحاء 21 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 15 فبراير 2020 م واس

تفتتح يوم غد الأحد عيادات النساء و الولادة و الأطفال و جراحة الأطفال في مستشفى النساء والولادة الجديد بمحافظة رفحاء

ودعا المستشفى من لديه موعد مسبق في إحدى هذه العيادات التوجه الى مستشفى النساء والولادة والأطفال والجراحة الجديد،شمال مستشفى رفحاء المركزي.

// انتهى //

17:38ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.