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2020-02-15 اصطدام بين شاحنتين ومركبة في العاصمة المقدسة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة وقع حادث اصطدام بين شاحنتين ومركبة في حي العكيشية بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم السبت. وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث المروري نتج عنه إصابة شخصين، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.ولفت المركز إلى أن الجهات المختصة نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر وقع حادث اصطدام بين شاحنتين ومركبة في حي العكيشية بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم السبت. وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث المروري نتج عنه إصابة شخصين، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث.ولفت المركز إلى أن الجهات المختصة نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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