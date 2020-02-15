خدمة جديدة.. الحصول على السجل التجاري بالإنجليزية إلكترونيًّا

2020-02-15

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أطلقت وزارة التجارة والاستثمار خدمة جديدة لحاملي السجل التجاري تمكنهم من الحصول على السجل التجاري باللغة الانجليزية، سواء للشركات أو المؤسسات فوريًّا، تيسيرًا منها لعمليات الاستثمار الخارجي، وتسهيلًا للعمل التجاري.وتأتي هذه الخطوة دعمًا من الوزارة لقطاع الأعمال، وتعزيزًا لمبادرات التحول الرقمي بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ورفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمساهمة في نمو الأعمال. الجدير بالذكر أن السجلات التجارية كانت تمر بمراحل عديدة عن طريق الترجمة اليدوية في المكاتب المعتمدة خارج الوزارة، فيتطلب تعمديها من الوزارة ليتم العمل بها، بينما أتاحت الخدمة الجديدة الحصول على السجل باللغة الإنجليزية بشكل إلكتروني وفوري.ودعت وزارة التجارة والاستثمار حاملي السجلات التجارية والراغبين بالاستفادة من الخدمة الدخول على الموقع الإلكترونيوالاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من الوزارة.