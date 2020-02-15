- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم لا إصابات بـ كورونا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
2020-02-15
متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة. وأوضحت الصحة أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ 67088 شخصًا، معظمهم في الصين، تعافى منهم 8292، بينما توفي 1526.ودعت الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة "الصحة 937" لأي استفسار.
لا إصابات بـ كورونا في المملكة
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر لا إصابات بـ كورونا في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.