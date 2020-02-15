شكرا لقرائتكم لا إصابات بـ كورونا في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-15 لا إصابات بـ كورونا في المملكة متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة. وأوضحت الصحة أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ 67088 شخصًا، معظمهم في الصين، تعافى منهم 8292، بينما توفي 1526.ودعت الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة "الصحة 937" لأي استفسار. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (Covid-19) داخل المملكة. وأوضحت الصحة أن العدد الإجمالي للحالات حول العالم بلغ 67088 شخصًا، معظمهم في الصين، تعافى منهم 8292، بينما توفي 1526.ودعت الصحة الجميع إلى أخذ المعلومة من المصادر الرسمية، والتواصل مع خدمة "الصحة 937" لأي استفسار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لا إصابات بـ كورونا في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.