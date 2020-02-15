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2020-02-15 فيصل بن فرحان: لم نرسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران متابعات الخليج 365 - الرياض أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران. وأضاف وزير الخارجية، بحسب ما ذكرت "العربية"، مساء اليوم السبت، أن رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولًا قبل مناقشة أي شيء آخر، متابعًا: مهتمون دومًا بخفض التصعيد في المنطقة.وتابع الأمير فيصل بن فرحان: أن إيران تمارس سلوكًا مستهترًا وتهدد الاقتصاد العالمي، وحتى اللحظة لا توجد أي اتصالات مباشرة مع إيران، وهناك طرف واحد فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة.وقال وزير الخارجية: نفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة لم ترسل أي رسائل خاصة أو سرية إلى إيران. وأضاف وزير الخارجية، بحسب ما ذكرت "العربية"، مساء اليوم السبت، أن رسالتنا لإيران أن تغيير السلوك أولًا قبل مناقشة أي شيء آخر، متابعًا: مهتمون دومًا بخفض التصعيد في المنطقة.وتابع الأمير فيصل بن فرحان: أن إيران تمارس سلوكًا مستهترًا وتهدد الاقتصاد العالمي، وحتى اللحظة لا توجد أي اتصالات مباشرة مع إيران، وهناك طرف واحد فقط وراء عدم الاستقرار في المنطقة.وقال وزير الخارجية: نفضل الحل السياسي في اليمن عبر الحوار برعاية أممية.

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