، "بن فرحان" يستقبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ووزير خارجية لاتفيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر إقامته بمدينة ميونخ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوسيب بوريل، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة العلاقات الثنائية واستعراض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.

كما استقبل وزير الخارجية، في مقر إقامته بمدينة ميونخ اليوم، وزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن.



وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب.



ألمانيا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوسيب بوريل