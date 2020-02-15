، شيخ المؤذنين بالمسجد الحرام "علي ملا": أنا بخير وهذا سبب توقفي عن إكمال أذان صلاة العشاء فجأة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم شكره لـ"الخليج 365" وطمأن الجميع على حالته الصحية

طمأن شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ علي ملا، الجميع، على صحته، مبيناً أنه بخير، وسيعود للأذان بالمسجد الحرام قريباً، وذلك عقب تعرضه لحالة برد أثّرت على صوته أثناء رفع أذان صلاة العشاء أول من أمس الخميس، ولم يمكنه من إكمال الأذان، حيث أكمل المؤذن هاشم السقاف.

وقال "علي ملا" في اتصال هاتفي مع "الخليج 365": "الحمد الله، أنا بخير وبصحة وعافية، وقد تعرّضت لحالة برد؛ نظراً للأجواء التي تمر بها المنطقة أثّر ذلك على صوتي، أثناء أذان صلاة العشاء أول من أمس الخميس، ما اضطرني للتوقّف عن إكمال الأذان، وأكمل المؤذن هاشم السقاف، الذي كان موجوداً باعتباره المؤذن الاحتياطي، حيث كل فريضة يوجد مؤذن وبداخل المكبرية مؤذن آخر احتياطي للحالات الطارئة".

وأشار إلى أنه لم يُدخل المستشفى نظير العارض الصحي الذي تعرّض له، ويقضي وقته بالمنزل، وسيعود للأذان بالمسجد الحرام في القريب العاجل.

وختم تصريحه بقوله: "أشكر كل من سأل عني، وأطمئن الجميع بأن حالتي الصحية جيدة، ولله الحمد".

كما قدّم شكره الخاص لصحيفة "الخليج 365" على اتصالها وتواصلها معه للاطمئنان على حالته الصحية.

وكان مقطع فيديو متداول، من الحرم المكي الشريف؛ ظهر فيه مؤذن المسجد الحرام هاشم السقاف وهو يكمل أذان العشاء أمس الأول الخميس بدلًا من الشيخ علي ملا، بعد أن بدأه المؤذن "ملا"، ويظهر عليه حالة الإعياء والإجهاد في الصوت، ولم يتمكن من إكمال الأذان.مكة المكرمة المسجد الحرام شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ علي ملا