، طبقاً لما انفردت به "الخليج 365".. "صحة جدة" تؤكد: وفاة صيني رمى نفسه من الدور الثالث ،

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طبقاً لما انفردت به "الخليج 365"، أكدت "صحة جدة" وفاة مقيم صيني اليوم، قام برمي نفسه من الدور الثالث من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد بجدة.
وقدّمت "الصحة" خالص العزاء والمواساة لأسرة المقيم، الذي توفي فجر اليوم بعد أن رمى نفسه من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد بجدة.
وتفصيلاً، قالت "صحة جدة": إن أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس الجمعة، وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم جميع العينات الطبية التي تم أخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس.
وأشارت "صحة جدة" إلى أن المقيم موجود في المملكة منذ ٨ أشهر، وهو طالب بجامعة الملك عبدالعزيز.
وقالت: تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، وحسب الاشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم قام بفك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً، وسجلت الوفاة الساعة 3:30 فجر يوم السبت، وقد باشرت الجهات الرسمية والأمنية الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لديهم.جدة وزارة الصحة مستشفى الملك فهد بجدة فيروس كورونا الجديد
طبقاً لما انفردت به "الخليج 365".. "صحة جدة" تؤكد: وفاة صيني رمى نفسه من الدور الثالثعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-02-15
طبقاً لما انفردت به "الخليج 365"، أكدت "صحة جدة" وفاة مقيم صيني اليوم، قام برمي نفسه من الدور الثالث من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد بجدة.
وقدّمت "الصحة" خالص العزاء والمواساة لأسرة المقيم، الذي توفي فجر اليوم بعد أن رمى نفسه من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد بجدة.
وتفصيلاً، قالت "صحة جدة": إن أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس الجمعة، وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم جميع العينات الطبية التي تم أخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس.
وأشارت "صحة جدة" إلى أن المقيم موجود في المملكة منذ ٨ أشهر، وهو طالب بجامعة الملك عبدالعزيز.
وقالت: تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، وحسب الاشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم قام بفك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً، وسجلت الوفاة الساعة 3:30 فجر يوم السبت، وقد باشرت الجهات الرسمية والأمنية الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لديهم.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
06:14 PM
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
06:42 PM
من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد بجدة.. اشتباه بفيروس "كورونا"
طبقاً لما انفردت به "الخليج 365"، أكدت "صحة جدة" وفاة مقيم صيني اليوم، قام برمي نفسه من الدور الثالث من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد بجدة.
وقدّمت "الصحة" خالص العزاء والمواساة لأسرة المقيم، الذي توفي فجر اليوم بعد أن رمى نفسه من نافذة غرفة العزل بمستشفى الملك فهد بجدة.
وتفصيلاً، قالت "صحة جدة": إن أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس الجمعة، وتم الاشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم جميع العينات الطبية التي تم أخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس.
وأشارت "صحة جدة" إلى أن المقيم موجود في المملكة منذ ٨ أشهر، وهو طالب بجامعة الملك عبدالعزيز.
وقالت: تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، وحسب الاشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم قام بفك زر الأمان الخاص بالنافذة، وألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً، وسجلت الوفاة الساعة 3:30 فجر يوم السبت، وقد باشرت الجهات الرسمية والأمنية الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات لديهم.
، طبقاً لما انفردت به "الخليج 365".. "صحة جدة" تؤكد: وفاة صيني رمى نفسه من الدور الثالث ،
المصدر : الخليج 365
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