، بالفيديو.. رسالة أمير الرياض عبر "الخليج 365": الموهوبون صفوة الوطن ودعمهم أعظم شيء ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شدد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في تصريحات لـ"الخليج 365"، على ضرورة الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم ودعمهم من الجميع، واصفاً إليهم بأنهم "صفوة الوطن وجوهره وخلاصته ودعمهم أعظم شيء للوصول بالوطن إلى أعلى المستويات".
وحملت رسالة أمير المنطقة التأكيد للجميع على مدى أهمية الاهتمام بالموهوبين والمبدعين من أبناء الوطن واحتضانهم ورعايتهم.
جاء ذلك على هامش رعايته اليوم معرض التصفية النهائية والحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م"، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.
وقال أمير الرياض: هذا هو أعظم شيء يكون، هذا الإنسان المبدع والموهوب هو زبدة هذا الوطن وهو الذي يجب أن يحتوي ويؤخذ بيده إلى المستقبل من أجهزة الدولة ومن الآباء والأمهات.
وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365": الفرحة هذه يجب ألا تزول ويجب أن تستمر معنا إلى النهاية إن شاء الله، كما عودنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز فرحة هذا الوطن مستمرة بأبنائه وبوطننا وترابنا حتى نصل إن شاء الله إلى أعلى المستويات.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، قد تـوّج الطلاب الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، في حفل ختامي أقيم اليوم بجامعة الملك سعود، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود المتحمي.
ودشن تطبيقات "موهبة" للأجهزة الذكية التي تمكن المستفيدين من التسجيل في برامج موهبة والاستعادة من خدماتها، وكرّم في الحفل الختامي، الفائزين والفائزات، والجهات الداعمة والراعية للأولمبياد، الذي يعد أحد أبرز المشروعات المشتركة والحيوية، التي تجسد الشراكة الفاعلة بين مؤسسة موهبة ووزارة التعليم لخدمة الموهوبين والموهوبات.
وقد تنافس في أولمبياد إبداع 2020م، 151 طالبًا وطالبة من موهوبي الوطن، قدموا 72 مشروعًا للطلاب، و79 مشروعًا للطالبات، في 21 مجالًا علميًّا متنوعًا للفوز بجوائز الأولمبياد.
بالفيديو.. رسالة أمير الرياض عبر "الخليج 365": الموهوبون صفوة الوطن ودعمهم أعظم شيءعبدالحكيم شار الخليج 365 2020-02-15
شدد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في تصريحات لـ"الخليج 365"، على ضرورة الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم ودعمهم من الجميع، واصفاً إليهم بأنهم "صفوة الوطن وجوهره وخلاصته ودعمهم أعظم شيء للوصول بالوطن إلى أعلى المستويات".
وحملت رسالة أمير المنطقة التأكيد للجميع على مدى أهمية الاهتمام بالموهوبين والمبدعين من أبناء الوطن واحتضانهم ورعايتهم.
جاء ذلك على هامش رعايته اليوم معرض التصفية النهائية والحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م"، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.
وقال أمير الرياض: هذا هو أعظم شيء يكون، هذا الإنسان المبدع والموهوب هو زبدة هذا الوطن وهو الذي يجب أن يحتوي ويؤخذ بيده إلى المستقبل من أجهزة الدولة ومن الآباء والأمهات.
وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365": الفرحة هذه يجب ألا تزول ويجب أن تستمر معنا إلى النهاية إن شاء الله، كما عودنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز فرحة هذا الوطن مستمرة بأبنائه وبوطننا وترابنا حتى نصل إن شاء الله إلى أعلى المستويات.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، قد تـوّج الطلاب الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، في حفل ختامي أقيم اليوم بجامعة الملك سعود، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود المتحمي.
ودشن تطبيقات "موهبة" للأجهزة الذكية التي تمكن المستفيدين من التسجيل في برامج موهبة والاستعادة من خدماتها، وكرّم في الحفل الختامي، الفائزين والفائزات، والجهات الداعمة والراعية للأولمبياد، الذي يعد أحد أبرز المشروعات المشتركة والحيوية، التي تجسد الشراكة الفاعلة بين مؤسسة موهبة ووزارة التعليم لخدمة الموهوبين والموهوبات.
وقد تنافس في أولمبياد إبداع 2020م، 151 طالبًا وطالبة من موهوبي الوطن، قدموا 72 مشروعًا للطلاب، و79 مشروعًا للطالبات، في 21 مجالًا علميًّا متنوعًا للفوز بجوائز الأولمبياد.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
06:01 PM
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
06:43 PM
على هامش رعايته حفل "إبداع 2020" الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة
شدد أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في تصريحات لـ"الخليج 365"، على ضرورة الاهتمام بالموهوبين ورعايتهم ودعمهم من الجميع، واصفاً إليهم بأنهم "صفوة الوطن وجوهره وخلاصته ودعمهم أعظم شيء للوصول بالوطن إلى أعلى المستويات".
وحملت رسالة أمير المنطقة التأكيد للجميع على مدى أهمية الاهتمام بالموهوبين والمبدعين من أبناء الوطن واحتضانهم ورعايتهم.
جاء ذلك على هامش رعايته اليوم معرض التصفية النهائية والحفل الختامي للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020م"، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم، خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.
وقال أمير الرياض: هذا هو أعظم شيء يكون، هذا الإنسان المبدع والموهوب هو زبدة هذا الوطن وهو الذي يجب أن يحتوي ويؤخذ بيده إلى المستقبل من أجهزة الدولة ومن الآباء والأمهات.
وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365": الفرحة هذه يجب ألا تزول ويجب أن تستمر معنا إلى النهاية إن شاء الله، كما عودنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز فرحة هذا الوطن مستمرة بأبنائه وبوطننا وترابنا حتى نصل إن شاء الله إلى أعلى المستويات.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، قد تـوّج الطلاب الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، في حفل ختامي أقيم اليوم بجامعة الملك سعود، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ والأمين العام لمؤسسة "موهبة" الدكتور سعود المتحمي.
ودشن تطبيقات "موهبة" للأجهزة الذكية التي تمكن المستفيدين من التسجيل في برامج موهبة والاستعادة من خدماتها، وكرّم في الحفل الختامي، الفائزين والفائزات، والجهات الداعمة والراعية للأولمبياد، الذي يعد أحد أبرز المشروعات المشتركة والحيوية، التي تجسد الشراكة الفاعلة بين مؤسسة موهبة ووزارة التعليم لخدمة الموهوبين والموهوبات.
وقد تنافس في أولمبياد إبداع 2020م، 151 طالبًا وطالبة من موهوبي الوطن، قدموا 72 مشروعًا للطلاب، و79 مشروعًا للطالبات، في 21 مجالًا علميًّا متنوعًا للفوز بجوائز الأولمبياد.
، بالفيديو.. رسالة أمير الرياض عبر "الخليج 365": الموهوبون صفوة الوطن ودعمهم أعظم شيء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. رسالة أمير الرياض عبر "الخليج 365": الموهوبون صفوة الوطن ودعمهم أعظم شيء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.