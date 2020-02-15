شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مقيم عقب عزله للاشتباه بفيروس كورونا بجدة والان نبدء بالتفاصيل

لقي مقيم مصرعه عقب رمي نفسه فجر يوم امس من نافذة غرفة العزل في الأدوار العليا بمستشفى الملك فهد بجدة بعد احتجازه لوجود اشتباه بوجود فيروس تنفسي .

وقالت صحة جدة ، أن أحد الطلاب المقيمين في المملكة وصل إلى مستشفى الملك فهد بجدة بواسطة الهلال الأحمر فجر يوم أمس و قد تم الإشتباه بوجود فيروس تنفسي حسب الأعراض الظاهرة عليه وقت دخوله المستشفى، وتم التعامل معه حسب الأعراف الطبية و إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المعمول بها، ووضعه في الغرفة الخاصة بالعزل لحين ظهور النتائج المخبرية، وظهرت صباح اليوم جميع العينات الطبية التي تم اخذها بنتيجة سليمة وعدم وجود أي إصابة بالفيروس ، مشيره إلى أن المقيم متواجد في المملكة منذ ٨ أشهر و هو طالب بجامعة الملك عبدالعزيز.

واوضحت صحة جدة انه تم وضع المقيم في غرفة عزل مغلقة بشكل تام، و حسب الإشتراطات الصحية للجودة، إلا أن المقيم قام بفك زر الامان الخاص بالنافذة، و ألقى بنفسه عند الساعة 12:24 صباحاً و سجلت الوفاة الساعة 3،30 فجر يوم السبت وقد باشرت الجهات الرسمية والامنية الواقعة وجاري استكمال التحقيقات لديهم ، وتتقدم صحة جدة بخالص العزاء والمواساة لأسرة المقيم