«متلازمة زين»... اكتشاف طبي عالمي بمستشفى قوى الأمن بالرياض

وبدأت تفاصيل هذا الاكتشاف الذي يسجل لأول مرة على مستوى العالم طبيًا، حين حضر زوجان "بينهما صلة قرابة" إلى المستشفى، لمتابعة حالة طفلهما الذي يعاني من اعوجاج في القدمين والمفاصل يمنعه من الحركة، حيث يعد ثاني طفل لهما لديه نفس الأعراض.

وقام د.محمد زين العابدين وفريق عمله الطبي في مستشفى قوى الأمن بالرياض بعمل الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، وأخذ عينات من الدم تم إرسالها لمركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، والبحث في الدراسات السابقة حول هذا الجين المورث، حيث تبين أن هذا الجين يؤدي إلى نفس المرضية لدى فئران التجارب.

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من جانبه، علّق د.محمد زين العابدين عن هذا الموضوع بقوله:" هذه أول حالة يتم اكتشافها في البشر، حيث كان هناك شك بوجود عامل وراثي لدى الزوجين ساهم في وجود أطفال يعانون من هذه الحالة المرضية، وبمساعدة فريق طبي متكامل في العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة بالمستشفى وعددٍ من الأطباء وصلنا ولله الحمد لأسباب هذه الحالة التي تسبب بها جين مورث في جينات الزوج والزوجة اللذان تجمعهما صلة قرابة".