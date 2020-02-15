، مصر تتفق مع 5 شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب المتوسط ،

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ذكر وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم السبت، أن بلاده اتفقت مبدئياً مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.
وأوضح "الملا" أن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 هي: توتال، وبي.بي، وشيفرون، وإكسون موبيل، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول؛ من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.مصر وزير البترول المصري طارق الملا النفط الغاز
مصر تتفق مع 5 شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب المتوسطصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-15
ذكر وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم السبت، أن بلاده اتفقت مبدئياً مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.
وأوضح "الملا" أن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 هي: توتال، وبي.بي، وشيفرون، وإكسون موبيل، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول؛ من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
04:50 PM
بينها "توتال" و"شيفرون" و"إكسون موبيل"
ذكر وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم السبت، أن بلاده اتفقت مبدئياً مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق.
وأوضح "الملا" أن الشركات التي ستبدأ عمليات البحث الاستكشافي بغرب المتوسط مطلع عام 2021 هي: توتال، وبي.بي، وشيفرون، وإكسون موبيل، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وفقاً لـ"رويترز".
وفتح اكتشاف إيني الإيطالية لحقل ظُهر في 2015، والذي يحوي احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.
وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول؛ من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.
، مصر تتفق مع 5 شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز غرب المتوسط ،
المصدر : الخليج 365
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