، أمريكا تجلي رعاياها من على السفينة الموبوءة بــ"كورونا" في اليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - الطائرة تصل مساء غدٍ

أعلنت السفارة الأمريكية في اليابان، أن الولايات المتحدة سترسل طائرة لإجلاء الركاب الأمريكيين من على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، التي شهدت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج الصين.

وأفادت السفارة في خطاب موجه للركاب الأمريكيين، نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم (السبت)؛ بأن الطائرة ستصل إلى اليابان مساء غدٍ.السفارة الأمريكية في اليابان