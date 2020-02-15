- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت السفارة الأمريكية في اليابان، أن الولايات المتحدة سترسل طائرة لإجلاء الركاب الأمريكيين من على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، التي شهدت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج الصين.
وأفادت السفارة في خطاب موجه للركاب الأمريكيين، نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم (السبت)؛ بأن الطائرة ستصل إلى اليابان مساء غدٍ.السفارة الأمريكية في اليابان
أمريكا تجلي رعاياها من على السفينة الموبوءة بــ"كورونا" في اليابانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-15
أعلنت السفارة الأمريكية في اليابان، أن الولايات المتحدة سترسل طائرة لإجلاء الركاب الأمريكيين من على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، التي شهدت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج الصين.
وأفادت السفارة في خطاب موجه للركاب الأمريكيين، نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم (السبت)؛ بأن الطائرة ستصل إلى اليابان مساء غدٍ.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
02:59 PM
الطائرة تصل مساء غدٍ
أعلنت السفارة الأمريكية في اليابان، أن الولايات المتحدة سترسل طائرة لإجلاء الركاب الأمريكيين من على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي في اليابان، التي شهدت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا خارج الصين.
وأفادت السفارة في خطاب موجه للركاب الأمريكيين، نُشر على موقعها الإلكتروني، اليوم (السبت)؛ بأن الطائرة ستصل إلى اليابان مساء غدٍ.
، أمريكا تجلي رعاياها من على السفينة الموبوءة بــ"كورونا" في اليابان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تجلي رعاياها من على السفينة الموبوءة بــ"كورونا" في اليابان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.