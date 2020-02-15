، برنامج يعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وجيبوتي ،

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وقّع وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة بجمهورية جيبوتي السيد حسن حمد إبراهيم اليوم، في الرياض، برنامج تعاون بين المملكة وجيبوتي يهدف لتعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري.
شهد اللقاء حضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، والوفد المرافق لوزير التجارة الجيبوتي.
وأكد الجانبان السعي إلى رفع وتنويع التجارة في السلع والخدمات، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات، والفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة.
كما أكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وورش العمل وغيرها في مجال تطوير العمل التجاري والاستثماري، وتنظيم المعارض التجارية البينية وتسويق السلع والخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي بلغ 488 مليون دولار خلال العام 2018، ويميل الميزان التجاري للمملكة بـ390 مليون دولار، كما تبلغ صادرات المملكة 439 مليون دولار، وحجم الواردات 49 مليون دولار.
وزارة التجارة والاستثمار وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي وزير التجارة بجيبوتي السيد حسن إبراهيم
برنامج يعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وجيبوتيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-15
وقّع وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة بجمهورية جيبوتي السيد حسن حمد إبراهيم اليوم، في الرياض، برنامج تعاون بين المملكة وجيبوتي يهدف لتعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري.
شهد اللقاء حضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، والوفد المرافق لوزير التجارة الجيبوتي.
وأكد الجانبان السعي إلى رفع وتنويع التجارة في السلع والخدمات، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات، والفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة.
كما أكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وورش العمل وغيرها في مجال تطوير العمل التجاري والاستثماري، وتنظيم المعارض التجارية البينية وتسويق السلع والخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي بلغ 488 مليون دولار خلال العام 2018، ويميل الميزان التجاري للمملكة بـ390 مليون دولار، كما تبلغ صادرات المملكة 439 مليون دولار، وحجم الواردات 49 مليون دولار.
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
04:39 PM
وقعه وزيرا تجارة البلدين بالرياض
وقّع وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة بجمهورية جيبوتي السيد حسن حمد إبراهيم اليوم، في الرياض، برنامج تعاون بين المملكة وجيبوتي يهدف لتعزيز وتنمية التبادل التجاري والاستثماري.
شهد اللقاء حضور وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، والوفد المرافق لوزير التجارة الجيبوتي.
وأكد الجانبان السعي إلى رفع وتنويع التجارة في السلع والخدمات، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات، وتبادل الخبرات والمعلومات في عدد من المجالات، والفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات، والأبحاث التسويقية، وتشجيع الأنشطة المشتركة.
كما أكدا أهمية مشاركة القطاع الخاص في المنتديات والندوات وورش العمل وغيرها في مجال تطوير العمل التجاري والاستثماري، وتنظيم المعارض التجارية البينية وتسويق السلع والخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي بلغ 488 مليون دولار خلال العام 2018، ويميل الميزان التجاري للمملكة بـ390 مليون دولار، كما تبلغ صادرات المملكة 439 مليون دولار، وحجم الواردات 49 مليون دولار.
، برنامج يعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة وجيبوتي ،
المصدر : الخليج 365
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