، "سعي" تقدم 30 شابًا من ذوي الإعاقات الفكرية لسوق العمل ،

اختتمت المبادرة المجتمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة برنامجها المسمى "عاقل"، الذي أطلقته أواخر العام الميلادي المنصرم بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية .
وأقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاجتماعي عامة وبما يتعلق بمستقبل ذوي الإعاقات على وجه الخصوص .
وتضمن الحفل العديد من الفقرات بدأ بالسلام الملكي فالقرآن الكريم، ثم كلمة لمؤسس المبادرة مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها، مقدماً شكره للداعمين لهذه المبادرة.
تلا ذلك كلمة للدكتور السيالي أشاد فيها بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي، مشدداً على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها، وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاصًا منتجين، مؤكداً أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات .
"سعي" تقدم 30 شابًا من ذوي الإعاقات الفكرية لسوق العملصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-15
اختتمت المبادرة المجتمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة برنامجها المسمى "عاقل"، الذي أطلقته أواخر العام الميلادي المنصرم بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية .
وأقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاجتماعي عامة وبما يتعلق بمستقبل ذوي الإعاقات على وجه الخصوص .
وتضمن الحفل العديد من الفقرات بدأ بالسلام الملكي فالقرآن الكريم، ثم كلمة لمؤسس المبادرة مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها، مقدماً شكره للداعمين لهذه المبادرة.
تلا ذلك كلمة للدكتور السيالي أشاد فيها بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي، مشدداً على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها، وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاصًا منتجين، مؤكداً أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات .
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
04:25 PM
بدعم من مؤسسة الملك خالد.. تم تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً
A A A
اختتمت المبادرة المجتمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الاعاقة برنامجها المسمى "عاقل"، الذي أطلقته أواخر العام الميلادي المنصرم بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية واستفاد منه 30 شاباً، تم تخريجهم وتأهيلهم لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد بعد تدريبهم وصقلهم نظرياً وعملياً لمدة شهرين وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية .
وأقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاجتماعي عامة وبما يتعلق بمستقبل ذوي الإعاقات على وجه الخصوص .
وتضمن الحفل العديد من الفقرات بدأ بالسلام الملكي فالقرآن الكريم، ثم كلمة لمؤسس المبادرة مرزوق العتيبي الذي تحدث عن الهدف منها ونتائجها، مقدماً شكره للداعمين لهذه المبادرة.
تلا ذلك كلمة للدكتور السيالي أشاد فيها بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي، مشدداً على أهمية مثل هذه المبادرات الهادفة إلى تمكين ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها، وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع ليصبحوا أشخاصًا منتجين، مؤكداً أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات .
، "سعي" تقدم 30 شابًا من ذوي الإعاقات الفكرية لسوق العمل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سعي" تقدم 30 شابًا من ذوي الإعاقات الفكرية لسوق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.