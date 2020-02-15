، "المواصفات" تعلن حظر استيراد "التوك توك" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مجموعة من الدراجات والسيارات النارية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات أو المقاييس عن حظر استيراد التوك توك.

ويشمل قرار الحظر الدراجات الآلية ثلاثية العجلات التي تُستخدم لنقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعدّ ضمن فئة الدراجات الآلية، إضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة إسطوانة محركها أقل من "125" مل أو ما يكافئها من دراجات كهربائية التي يكون الحد الأقصى للطاقة الصافية لقوة المحرك أقل من "11" كيلوات ويكون وزنها أقل من 350 كجم.

وكذلك الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال التي لا يتجاوز اراتفاعها عن محور عجلاتها "50" سم والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة مهما كانت سعرتها وكذلك التي تسير بالبطاريات إذا تجاوزت سرعتها 10كم/س.

وكانت هيئة المواصفات قد اعتمدت مؤخراً لوائح وأنظمة اللائحة الفنية للدراجات الآلية ذلك في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (173) ونشرتها الجريدة الرسمية، كما اعتُمِد في نفس الاجتماع تحديث لائحة علامة الجودة.



ونشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية نص اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة، والتي تتضمن إجراءات ورسوم منح التراخيص وحالات الإلغاء.

وأشارت المادة الثانية من اللائحة الفنية العامة لعلامة الجودة، إلى أن أحكامها ستسري على المنشأة التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية على السلع التي تتوافر لها مواصفات قياسية.

وتتضمن اللائحة 22 مادة تحدد شروط أعمال منح ترخيص استعمال علامة الجودة السعودية، وآلية احتساب رسوم منح ومتابعة الترخيص.الهيئة السعودية للمواصفات أو المقاييس حظر استيراد التوك توك التوك توك