شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على 7 مناطق بالمملكة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشفت هيئة الارصاد، عن توقعاتها للحالة الجوية في المملكة غدًا الأحد، محذرة من هطول الأمطار على بعض المناطق.
وتوقعت الأرصاد هطول امطار رعدية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض.
كما توقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك ، حائل ، القصيم ، المدينة المنورة والرياض .
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