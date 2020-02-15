شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ أحمد قاسم: «يوم الحب لا حرج فيه شرعًا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق مدير هيئة الأمر بالمعروف السابق في مكة الشيخ أحمد قاسم، على الاحتفال بيوم الحب، وهل يجوز أم لا يجوز. وقال الشيخ أحمد قاسم إن يوم الحب مناسبة اجتماعية ايجابية ولا حرج فيها شرعآ، لافتًا إلى أنه مثل يوم الأم، وهي أمور اجتماعية مشتركة تتشاطرها البشرية وليست قضايا دينية تتطلب وجود دليل ديني للسماح بذلك. واحتفلت عدد من الدول العربية أمس الجمعة الموافق 14 فبراير بيوم الحب وهو مناسبة اجتماعية سنوية يحرص فيها الأشخاص على إظهار حبهم لبعضهم البعض.

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