شكرا لمتابعة خبر عن تعرض الأطفال للتدخين السلبي يصيبهم بـ14 نوعا من السرطان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم السبت، من مخاطر التدخين السلبي على الأطفال وذلك بالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية، باليوم العالمي لسرطان الأطفال.

وقالت «صحة جدة»، إن السموم الموجودة في التبغ تؤدي إلى تلف الحمض النووي الذي يزيد من احتمالية الإصابة بـ14 نوعًا من السرطان.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت أن الأمراض المرتبطة بتدخين السجائر تسببت في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويًّا، فضلًا عن وفاة نصف مدمني مختلف أنواع التبغ جراء عادة التدخين.